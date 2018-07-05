Онлайн-відеотрансляція, товариський матч Динамо - Тяньцзінь

Кияни проведуть другий матч на зборі в Австрії проти китайського клубу "Тяньцзінь Цюаньцзянь".

facebook.com/fcdynamoua Київське "Динамо" 5 липня проведе другий товариський матч у рамках підготовки до нового сезону. Цього разу суперником "біло-синіх" стане китайський клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь". Початок поєдинку - о 17:00 за київським часом. Нагадаємо, вчора підопічні Олександра Хацкевича здобули перемогу в першому спарингу на зборах, обігравши "Карабах" - 1:0.

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