Онлайн-відеотрансляція, товариський матч Динамо - Тяньцзінь

13:28, 05 липня 2018
Футбол
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Цього разу суперником "біло-синіх" стане китайський клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Початок поєдинку - о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, вчора підопічні Олександра Хацкевича здобули перемогу в першому спарингу на зборах, обігравши "Карабах" - 1:0.

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Теги: #Динамо Київ