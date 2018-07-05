Онлайн-відеотрансляція, товариський матч Динамо - Тяньцзінь
13:28, 05 липня 2018Футбол
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Кияни проведуть другий матч на зборі в Австрії проти китайського клубу "Тяньцзінь Цюаньцзянь".
facebook.com/fcdynamoua
Київське "Динамо" 5 липня проведе другий товариський матч у рамках підготовки до нового сезону.
Цього разу суперником "біло-синіх" стане китайський клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Початок поєдинку - о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, вчора підопічні Олександра Хацкевича здобули перемогу в першому спарингу на зборах, обігравши "Карабах" - 1:0.
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