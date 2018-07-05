Зоря підсилиться бразильським форвардом
13:09, 05 липня 2018Футбол
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23-річний нападник Рафаель Сілва успішно пройшов медогляд і найближчим часом підпише контракт з "Зорею".
Рафаель Сілва / ФК "Зоря"
Луганська "Зоря" підсилиться бразильським форвардом Рафаелем Сілвою. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Зазначається, що 23-річний нападник успішно пройшов медогляд і найближчим часом підпише контракт з "Зорею". Деталі переходу поки що невідомі.
Найбільш вдалим періодом в кар'єрі Сілви можна вважати виступи за бразильський клуб "Луверденсе", де він забив 5 голів в 32 матчах.
Раніше повідомлялося, що в "Зорю" повернулися Віталій Вернидуб і Дмитро Хомченовський.
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