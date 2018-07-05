Зоря підсилиться бразильським форвардом

13:09, 05 липня 2018
Футбол
113 0
Рафаель Сілва / ФК "Зоря"

Зазначається, що 23-річний нападник успішно пройшов медогляд і найближчим часом підпише контракт з "Зорею". Деталі переходу поки що невідомі.

Найбільш вдалим періодом в кар'єрі Сілви можна вважати виступи за бразильський клуб "Луверденсе", де він забив 5 голів в 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що в "Зорю" повернулися Віталій Вернидуб і Дмитро Хомченовський.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Зоря