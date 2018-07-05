Роналду хоче залишити Реал через образу на керівництво мадридського клубу - ЗМІ

Португальця зачепив занадто низький цінник в 100 мільйонів євро, яке керівництво "Реала" виставило для нього.

Стали відомі деякі деталі можливого переходу нападника Кріштіану Роналду з «Реала» в інший клуб. На цьому тижні з'явилася інформація, що 33-річний форвард близький до переходу в «Ювентус».

За даними мадридської газети Marca, португалець прийняв рішення залишити "Королівський клуб" у січні цього року.

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Рішення форварда було пов'язано з дуже маленькою, на його думку, неустойкою, яку повинен був виплатити клуб-претендент - 100 мільйонів євро. Саме таку суму призначив «Реал». Такі гроші - ніщо в порівнянні 222 мільйонами євро, які "ПСЖ" виплатив "Барселоні" за Неймара.

Роналду зачепила вартість у 100 мільйонів, і подібний хід клубу він сприйняв як пропозицію піти. Тому він вирішив залишити мадридський клуб по завершенні сезону, про що і натякнув в інтерв'ю після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над «Ліверпулем» у Києві.

У боротьбі за футболіста лідирує «Ювентус», який готовий заплатити необхідні 100 мільйонів євро.

Кріштіану також взяв до уваги той факт, що фанати «бьянконері» оваціями зустріли його після голу ударом в падінні через себе в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на домашньому стадіоні туринців.