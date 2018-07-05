Воротаря Карпат вигнали з клубу за підтримку Росії на ЧС-2018

Воротар розмістив декілька фото в Instagram зі словами і символікою на підтримку російської збірної.

Голкіпера юнацької команди львівських «Карпат» Михайла Готру вигнали з клубу за підтримку збірної Росії під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Іспанії (1:1, 4:3 по пенальті), повідомляє сайт вболівальників львівського клубу.

Воротар розмістив декілька фото в Instagram зі словами і символікою на підтримку російської збірної, після чого керівництво клубу вирішило припинити співпрацю з футболістом.

Вболівальники "Карпат", які коментують новину, повністю підтримали рішення керівництва клубу. "Правильно зробили, таким не місце в клубі", - написав уболівальник під ніком Hatsik. "Клубу респект!!! Ще б не запрошували сюди д....в з проросійською риторикою або "мишебратья", - прокоментував RA11.

Як повідомляв УНІАН, скандальний екс-президент ФФУ Анатолій Коньков зізнався у своїх "російських" уподобаннях.