Ганебний рекорд: підрахований час лежання Неймара на газоні в матчах ЧС

Провідний бразильський форвард провалявся на полі майже 14 хвилин.

Своєрідний рекорд встановив нападник збірної Бразилії Неймар. За чотири гри чемпіонату світу з футболу форвард пролежав на газоні 13 хвилин і 50 секунд.

Такі цифри наводить видання RTS Sport.

Правила проти бразильця були порушені 23 рази. Найдовше Неймар перебував на газоні під час гри 1/8 фіналу ЧС проти команди Мексики - 5 хвилин 30 секунд. Під час гри мексиканський футболіст наступив Неймару на гомілку, через що бразилець почав кричати і зображати муки. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

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Колишній воротар збірної Данії Петер Шмейхель назвав поведінку Неймара ганебною. На його думку, за футболістом спостерігають діти, які починають наслідувати його. Шмейхель закликав Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) покарати бразильця.

Як повідомляв УНІАН, один з барів у Ріо-де-Жанейро пообіцяв пригощати своїх відвідувачів спиртним за кожне падіння Неймара під час матчу збірної Бразилії на груповому етапі проти Сербії.

У чвертьфіналі чемпіонату світу Бразилія 6 липня зіграє з Бельгією.