Сезонні абонементи на домашні матчі "Шахтаря" буде продавати воротар команди

Реалізовувати квитки на сезон а також роздавати автографи буде Микита Шевченко.

7 липня у Харкові будь-який уболівальник зможе зустрітися з воротарем «оранжево-чорних» Микитою Шевченко і придбати абонемент на сезон-2018/19

Захід пройде в клубному Fan Shop на ОСК «Металіст» з 12:00 до 14:00, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Власники раніше куплених сезонних перепусток і всі бажаючі придбати абонементи-2018/19 на домашні матчі «гірників» зможуть зробити спільне фото з голкіпером і взяти автограф.

Крім того, тільки один день у рамках заходу буде діяти спеціальна акційна ціна на оригінальний комплект виїзної форми «Шахтаря» сезону-2017/18.

"Стань ближче до команди і забезпеч собі постійне місце на трибунах ОСК «Металіст» на весь сезон", - закликають у ФК "Шахтар".