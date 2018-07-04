Сезонні абонементи на домашні матчі "Шахтаря" буде продавати воротар команди
23:08, 04 липня 2018Футбол
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Реалізовувати квитки на сезон а також роздавати автографи буде Микита Шевченко.
Шевченко буде продавати абонементи "Шахтаря" на сезон і роздавати автографи / shakhtar.com
7 липня у Харкові будь-який уболівальник зможе зустрітися з воротарем «оранжево-чорних» Микитою Шевченко і придбати абонемент на сезон-2018/19
Захід пройде в клубному Fan Shop на ОСК «Металіст» з 12:00 до 14:00, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Власники раніше куплених сезонних перепусток і всі бажаючі придбати абонементи-2018/19 на домашні матчі «гірників» зможуть зробити спільне фото з голкіпером і взяти автограф.
Крім того, тільки один день у рамках заходу буде діяти спеціальна акційна ціна на оригінальний комплект виїзної форми «Шахтаря» сезону-2017/18.
"Стань ближче до команди і забезпеч собі постійне місце на трибунах ОСК «Металіст» на весь сезон", - закликають у ФК "Шахтар".
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