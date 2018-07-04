Динамо обіграло на зборах азербайджанський Карабах
22:03, 04 липня 2018Футбол
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Вирішальний гол у матчі провів Циганков.
ФК "Динамо"
Київське «Динамо» провело перший товариський матч на зборі в Австрії. Суперником віце-чемпіона України став азербайджанський «Карабах».
"Динамо" здобуло перемогу з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт українського клубу.
На 14-й хвилині єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков.
Кияни виступали в такому складі: Бущан, Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов, Че Че, Буяльський, Циганков, Вербич, Шепелєв, Бесєдін.
На зборі в Австрії "Динамо" проведе ще чотири гри. Завтра "біло-сині" зустрінуться з китайським "Тяньцзінь Цюаньцзянь".
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