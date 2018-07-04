Динамо обіграло на зборах азербайджанський Карабах

Вирішальний гол у матчі провів Циганков.

Київське «Динамо» провело перший товариський матч на зборі в Австрії. Суперником віце-чемпіона України став азербайджанський «Карабах».

"Динамо" здобуло перемогу з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

На 14-й хвилині єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков.

Кияни виступали в такому складі: Бущан, Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов, Че Че, Буяльський, Циганков, Вербич, Шепелєв, Бесєдін.

На зборі в Австрії "Динамо" проведе ще чотири гри. Завтра "біло-сині" зустрінуться з китайським "Тяньцзінь Цюаньцзянь".