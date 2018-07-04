Голкіпер збірної Ісландії після відбитого пенальті від Мессі перейшов у азербайджанський клуб
14:15, 04 липня 2018Футбол
137 0
Воротар буде виступати за ФК "Карабах".
Воротар збірної Ісландії після ЧС-2018 в Росії відправився в Азербайджан / qarabagh.com
Воротар збірної Ісландії з футболу Ханнес Халльдоурссон став гравцем азербайджанського «Карабаху».
Контракт підписаний на один сезон 2018/19, повідомили в прес-службі ФК "Карабах".
Раніше Халльдоурссон грав у данському клубі «Раннерс», за який виступав з 2016 року
У складі збірної Ісландії воротар брав участь у ЧС-2018, зігравши в трьох матчах групового етапу. У грі з командою Аргентини (1:1) він відбив удар з пенальті від Ліонеля Мессі. Потім команда Ісландії програла дві інші ігри і не змогла вийти з групи - вона посіла останнє четверте місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що сьогодні «Динамо» зіграє товариський матч проти «Карабаху» на зборах в Австрії. Початок гри — о 19:00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter