Голкіпер збірної Ісландії після відбитого пенальті від Мессі перейшов у азербайджанський клуб

14:15, 04 липня 2018
Футбол
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Воротар збірної Ісландії після ЧС-2018 в Росії відправився в Азербайджан / qarabagh.com

Контракт підписаний на один сезон 2018/19, повідомили в прес-службі ФК "Карабах".

Раніше Халльдоурссон грав у данському клубі «Раннерс», за який виступав з 2016 року

У складі збірної Ісландії воротар брав участь у ЧС-2018, зігравши в трьох матчах групового етапу. У грі з командою Аргентини (1:1) він відбив удар з пенальті від Ліонеля Мессі. Потім команда Ісландії програла дві інші ігри і не змогла вийти з групи - вона посіла останнє четверте місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що сьогодні «Динамо» зіграє товариський матч проти «Карабаху» на зборах в Австрії. Початок гри — о 19:00.

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Теги: #Карабах#ЧС-2018#учасники ЧС-2018 з футболу