Тренер збірної Уругваю награє Стуані на Францію - Кавані, як і раніше травмований

Один з лідерів південноамериканської команди травмований, і не приймає участь у тренуваннях команди.

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Табарес визначився з заміною для травмованого форварда Едінсона Кавані.

На вчорашньому тренуванні Уругваю Оскар Табарес вже награвав на позицію Кавані Крістіана Стуані, і з величезною часткою ймовірності саме він і вийде в основі на Францію в парі з Луїсом Суаресом, повідомляє SportArena з посиланням на Ovaciondigital.com.uy.

Уругвай вже в п'ятницю, 6 червня, буде грати чвертьфінал чемпіонату світу проти Франції, а основний центрфорвард Кавані все ще не тренується.

Питання з участю Едінсона у матчі проти "Ле Бле" вирішиться прямо сьогодні, і якщо гравець не зможе тренуватися в загальній групі, то і грати не буде.

Іншим варіантом нібито є вихід в нападі Крістіана Родрігеса, якого Табарес теж пробував на тренуванні, але він набагато менш вірогідний.

Едінсон Кавані отримав м'язову травму в матчі з Португалією (2:1), в якому сам же і відзначився переможним дублем. Обстеження не виявило у нього нічого серйозного, але деякий час йому потрібно буде пропустити.

31-річний Крістіан Стуані грає за збірну Уругваю з 2012 року, але особливою результативністю не відзначається – 5 голів у 42 матчах. На поточному ЧС він лише раз виходив на заміну.