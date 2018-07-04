Англійські та колумбійські фанати побилися після матчу ЧС-2018

12:29, 04 липня 2018
Футбол
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Вболівальники збірної Англії "відзначилися" на ЧС-2018 / Reuters

Після матчу в московському метро сталася невелика бійка між фанатами двох команд, повідомляє Sport.ua.

Невелика бійка почалася з того, що один з англійських фанатів наступив на ногу колумбійцю. У підсумку одному колумбійському фанату розбили ніс, а двох англійців затримала поліція

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Теги: #ЧС-2018#англійські фанати