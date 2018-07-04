Англійські та колумбійські фанати побилися після матчу ЧС-2018

Інцидент стався в метро через те, що один фанат наступив на ногу іншому.

Напередодні збірна Англії в напруженому поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу в серії пенальті пройшла Колумбію. Після матчу в московському метро сталася невелика бійка між фанатами двох команд, повідомляє Sport.ua. Невелика бійка почалася з того, що один з англійських фанатів наступив на ногу колумбійцю. У підсумку одному колумбійському фанату розбили ніс, а двох англійців затримала поліція

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