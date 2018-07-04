Англійські та колумбійські фанати побилися після матчу ЧС-2018
12:29, 04 липня 2018Футбол
272 0
Інцидент стався в метро через те, що один фанат наступив на ногу іншому.
Вболівальники збірної Англії "відзначилися" на ЧС-2018 / Reuters
Напередодні збірна Англії в напруженому поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу в серії пенальті пройшла Колумбію.
Після матчу в московському метро сталася невелика бійка між фанатами двох команд, повідомляє Sport.ua.
Невелика бійка почалася з того, що один з англійських фанатів наступив на ногу колумбійцю. У підсумку одному колумбійському фанату розбили ніс, а двох англійців затримала поліція
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter