Онлайн-відеотрансляція, товариський матч, "Динамо" (Київ) - "Карабах" (Азербайджан)

Кияни проводять товариську гру на літньому міжсезонному зборі в Австрії.

Сьогодні в містечку Швац (Австрія) відбудеться контрольний матч, в якому київське "Динамо" зіграє з "Карабахом" (Азербайджан). Гра розпочнеться о 19.00 за київським часом. ФК "Динамо" (Київ) пропонує відеотрансляцію товариської гри на зборі в Австрії.

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