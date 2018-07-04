Онлайн-відеотрансляція, товариський матч, "Динамо" (Київ) - "Карабах" (Азербайджан)

16:57, 04 липня 2018
Футбол
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Київське "Динамо" проведе товариський матч на зборах в Австрії / fcdynamo.kiev.ua

Гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.

ФК "Динамо" (Київ) пропонує відеотрансляцію товариської гри на зборі в Австрії.

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Теги: #Динамо Київ#літнє міжсезоння