Онлайн-відеотрансляція, товариський матч, "Динамо" (Київ) - "Карабах" (Азербайджан)
16:57, 04 липня 2018Футбол
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Кияни проводять товариську гру на літньому міжсезонному зборі в Австрії.
Київське "Динамо" проведе товариський матч на зборах в Австрії / fcdynamo.kiev.ua
Сьогодні в містечку Швац (Австрія) відбудеться контрольний матч, в якому київське "Динамо" зіграє з "Карабахом" (Азербайджан).
Гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.
ФК "Динамо" (Київ) пропонує відеотрансляцію товариської гри на зборі в Австрії.
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