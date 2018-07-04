Фанати іспанської "Ов'єдо" виступили проти трансферу Зозулі - його знову звинувачують у нацизмі

10:41, 04 липня 2018
Футбол
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У Зозулі знову проблеми з працевлаштуванням в Іспанії / twitter.com/OTEROAZUL

Фанати Ов'єдо з угрупування «Pena Azul Otero» вважають українця негідним носити футболку клубу, про що й заявили у своєму твіттері, повідомляє SportArena.

«Не підписуйте Романа Зозулю. Він пов'язаний з українськими неонацистськими і мілітаризованим групами», — йдеться в заяві.

У коментарях під постом інші вболівальники висловилися в тому ж дусі. Вони вважають Романа «нацистом, якому не місце у футболі», а також пишуть, що «цінності Ов'єдо повинні бути вище спортивних результатів».

28-річний Зозуля вже мав схожі проблеми у січні 2017-го, коли невдало намагався працевлаштуватися в "Райо Вальєкано", чиї вболівальники теж звинувачували його в нацизмі. Роман намагався порозумітися, зазначаючи, що українські добровольчі батальйони, яким він збирав допомогу під час активної фази війни на Донбасі, не мають нічого спільного з нацизмом, але безрезультатно.

Минулий сезон Зозуля провів у Альбасете, де ніяких проблем з уболівальниками не мав і навіть користувався у них популярністю. Тим не менш, новий контракт з клубом він поки не підписав.

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Теги: #фанати#Роман Зозуля#Ов'єдо Іспанія