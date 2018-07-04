На чемпіонаті світу визначилися всі учасники 1/4 фіналу

Чвертьфінальні матчі відбудуться 6-го і 7 липня.

На чемпіонаті світу з футболу-2018 визначилися всі учасники 1/4 фіналу. У чвертьфіналах зіграють такі пари: Франція - Уругвай (6 липня) Бразилія - Бельгія (6 липня) Швеція - Англія (7 липня) Росія - Хорватія (7 липня) Як повідомляв УНІАН, збірна Англії стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2018. Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.

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