На чемпіонаті світу визначилися всі учасники 1/4 фіналу
00:07, 04 липня 2018Футбол
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Чвертьфінальні матчі відбудуться 6-го і 7 липня.
Офіційний м'яч ЧС-2018 / Коммерсант
На чемпіонаті світу з футболу-2018 визначилися всі учасники 1/4 фіналу.
У чвертьфіналах зіграють такі пари:
Франція - Уругвай (6 липня)
Бразилія - Бельгія (6 липня)
Швеція - Англія (7 липня)
Росія - Хорватія (7 липня)
Як повідомляв УНІАН, збірна Англії стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2018.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.
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