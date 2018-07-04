На чемпіонаті світу визначилися всі учасники 1/4 фіналу

00:07, 04 липня 2018
Футбол
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Офіційний м'яч ЧС-2018 / Коммерсант

У чвертьфіналах зіграють такі пари:

Франція - Уругвай (6 липня)

Бразилія - Бельгія (6 липня)

Швеція - Англія (7 липня)

Росія - Хорватія (7 липня)

Як повідомляв УНІАН, збірна Англії стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2018.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018