Збірна Англії виграла в серії пенальті у Колумбії і вийшла в чвертьфінал ЧС-2018

Основний і додатковий час гри завершились з рахунком 1:1.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся заключний матч на стадії 1/8 фіналу. Збірна Англії здобула перемогу в серії пенальті у матчі з Колумбією - 1:1 (по пен. - 4:3).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

В основний час обидві команди багато боролися, але до гольових моментів доходило рідко. Збірна Колумбії мало що змогла зробити в атаці за відсутності одного з лідерів команди Хамеса Родрігеса, який пропустив поєдинок через травму.

Англійці "засушили" гру, а на початку другого тайму скористалися рідкісною помилкою в обороні колумбійців. Капітану британців Харрі Кейну заплели ноги у штрафному майданчику, і арбітр без роздумів вказав на 11-метрову позначку. Сам Кейн виконав удар, відправивши м'яч точно по центру воріт, тоді як голкіпер полетів у кут. 1:0.

Здавалося, збірна Англії добуде перемогу без зайвих нервів, однак на 90+3-й хвилині подача кутового завершилася голом збірної Колумбії: Міна пробив головою у кут воріт, а Хендерсон, який стояв біля стійки, не зміг завадити м'ячу перетнути лінію.

1:1, і матч перейшов в овертайм. У додаткові 30 хвилин команди по черзі володіли ініціативою, проте забити більше не змогли.

У серії 11-метрових ударів спочатку гравці били точно, проте потім промах допустив хавбек "Ліверпуля" Хендерсон - голкіпер Оспіна потягнув м'яч у куті. У свою чергу, колумбійці змазали два удари поспіль - Урібе пробив у поперечину, а Бакка не зумів переграти голкіпера англійців Пікфорда.

Захисник збірної Англії Дайєр, який бив останнім, вразив кут воріт і забив вирішальний пенальті своєї команди. 4:3 в серії пенальті на користь Англії.

Англійці вийшли в чвертьфінал, де зіграють зі збірною Швеції.