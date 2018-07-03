ФФУ затвердила Чорноморець як 12-го учасника Прем'єр-ліги в сезоні 2018-2019

"Чорноморець" посів місце "Полтави", яка знялася зі змагань.

Виконком ФФУ затвердив пропозицію української футбольної Прем'єр-ліги про те, що в наступному сезоні замість ФК "Полтава", яка відмовилася від участі в УПЛ, буде грати ФК «Чорноморець».

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Раніше клуби УПЛ одноголосно проголосували за повернення «Чорноморця» в Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, що ФК «Полтава» після завоювання права виступати в Прем'єр-лізі оголосив про те, що команда знімається зі змагань.

Зазначимо, що у матчах плей-офф за путівку в Прем'єр-лігу "Полтава" обіграла в двох матчах "Чорноморець".

Після рішення ФФУ одеський "Чорноморець", таким чином, став 12-м учасником Прем'єр-ліги у наступному сезоні.