Збірна Швеції вийшла до чвертьфіналу ЧС-2018, обігравши Швейцарію

18:54, 03 липня 2018
Футбол
59 0
Швеція - Швейцарія / REUTERS

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Велика частина зустрічі пройшла в рівній боротьбі, проте на 66-й хвилині все вирішив гол Еміля Форсберга, який вивів збірну Швеції вперед - 1:0.

В останні 25 хвилин швейцарці зробили відчайдушний штурм воріт збірної Швеції, проте зусилля Джаки, Шакірі і їхніх партнерів успіхом не увінчалися.

Збірна Швеції вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 1994 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ЧС-2018