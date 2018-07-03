Збірна Швеції вийшла до чвертьфіналу ЧС-2018, обігравши Швейцарію

Все вирішив єдиний гол у виконанні шведів у середині другого тайму.

Завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Швеції переграла команду Швейцарії з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. Велика частина зустрічі пройшла в рівній боротьбі, проте на 66-й хвилині все вирішив гол Еміля Форсберга, який вивів збірну Швеції вперед - 1:0. В останні 25 хвилин швейцарці зробили відчайдушний штурм воріт збірної Швеції, проте зусилля Джаки, Шакірі і їхніх партнерів успіхом не увінчалися. Збірна Швеції вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 1994 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter