Збірна Швеції вийшла до чвертьфіналу ЧС-2018, обігравши Швейцарію
18:54, 03 липня 2018Футбол
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Все вирішив єдиний гол у виконанні шведів у середині другого тайму.
Швеція - Швейцарія / REUTERS
Завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Швеції переграла команду Швейцарії з рахунком 1:0.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Велика частина зустрічі пройшла в рівній боротьбі, проте на 66-й хвилині все вирішив гол Еміля Форсберга, який вивів збірну Швеції вперед - 1:0.
В останні 25 хвилин швейцарці зробили відчайдушний штурм воріт збірної Швеції, проте зусилля Джаки, Шакірі і їхніх партнерів успіхом не увінчалися.
Збірна Швеції вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 1994 року.
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