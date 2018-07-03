Тренер збірної Польщі, яка провально виступила на ЧС-2018, пішов у відставку

Адам Навалка заишив свій пост у збірній Польщі.

Головний тренер збірної Польщі Адам Навалка на прес-конференції оголосив про те, що залишає свою посаду.

Про це повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

"Ми з президентом футбольного союзу прийшли до висновку, що збірній потрібні нові рішення, щоб рухатися вперед. Потрібен тренер, який зможе реалізувати потенціал гравців і візьме на себе відповідальність за подальший прогрес. Це були основні фактори, які дали меня зрозуміти, що настав час поступитися своїм місцем", - зазначив Адам Навалка.

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"Звичайно, я відчуваю відповідальність за результат на чемпіонаті світу, адже ми не виправдали очікувань наших уболівальників. Всю відповідальність беру на себе, тому що така роль тренера, і я не намагаюся втекти від неї. Мені дуже шкода, що так вийшло, але я з оптимізмом дивлюся в майбутнє польського футболу", - цитує Навалку прес-служба ПФС.

На чемпіонаті світу–2018 збірна Польщі виступила невдало, посівши останнє місце в групі з Японією, Сенегалом і Колумбією і набравши три очки в трьох матчах.