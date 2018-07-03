Астролог назвав майбутнього переможця ЧС-2018
15:17, 03 липня 2018Футбол
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Астролог виключає можливість якихось терактів або інших непередбачених ситуацій під час ЧС-2018.
За оцінкою астролога, добрі шанси має збірна Бразилії / фото Коммерсантъ
Астролог Влад Росс вважає, що найбільші шанси на перемогу на Чемпіонаті світу з футболу в 2018 році має збірна Бразилії.
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"Згідно з астрологічними даними, в рік Собаки зазвичай перемагає Бразилія. Тому в спортивній боротьбі хороші шанси зараз у цієї збірної", - зазначив Росс в коментарі "Главреду".
Експерт також припускає сюрприз, тож перемогти може і збірна, від якої цього не очікували.
Росс також виключив можливість будь-яких терактів або інших непередбачених ситуацій під час ЧС-2018.
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