Астролог назвав майбутнього переможця ЧС-2018

15:17, 03 липня 2018
Футбол
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За оцінкою астролога, добрі шанси має збірна Бразилії / фото Коммерсантъ

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"Згідно з астрологічними даними, в рік Собаки зазвичай перемагає Бразилія. Тому в спортивній боротьбі хороші шанси зараз у цієї збірної", - зазначив Росс в коментарі "Главреду".

Експерт також припускає сюрприз, тож перемогти може і збірна, від якої цього не очікували.

Росс також виключив можливість будь-яких терактів або інших непередбачених ситуацій під час ЧС-2018.

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Теги: #ЧС-2018#переможець