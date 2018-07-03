Головний тренер збірної Німеччини продовжить роботу з командою після провалу на ЧС-2018
14:03, 03 липня 2018Футбол
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Йоахім Лев не буде звільнений після вильоту з Мундіалю за підсумками групового етапу.
Йоахім Лев залишиться на чолі збірної Німеччини з футболу / Reuters
Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев залишиться в команді, незважаючи на невихід з групи на ЧС-2018.
В середині травня фахівець підписав з Німецьким футбольним союзом нову угоду терміном до літа 2022 року, коли і заявив про намір залишитися в збірній, повідомляє Isport з посиланням на німецький Bild.
Президент організації висловив Леву підтримку після поразки від збірної Південної Кореї (0:2) в заключному турі групповоого етапу ЧС-2018, що також вплинуло на рішення тренера.
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Нагадаємо, збірна Німеччини посіла четверте місце в групі з Мексикою, Швецією і Південною Кореєю, вперше у своїй історії не вийшовши у плей-офф чемпіонату світу.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.
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