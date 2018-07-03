"Шахтар" відправився на другий літній збір в Австрію

Головний тренер команди Паулу Фонсека взяв на збір 28 футболістів.

3 липня «гірники» розпочали другий етап передсезонної підготовки

У першій половині дня команда здійснила переліт з Києва в Клагенфурт, а потім автобусом добралася до Фельдена, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на другий збір в Австрію взяв 28 футболістів:

воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик;

захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо;

півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малишев, В'ячеслав Танковський, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Фернандо, Дентіньо, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Алан Патрік, Майкон, Олександр Пихаленок, Веллінгтон Нем;

нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс.

В Австрії «оранжево-чорні» проведуть три товариські матчі:

5 липня. «Шахтар» – «Аустрія» (Австрія)

9 липня. «Шахтар» – «Вітесс» (Нідерланди)

12 липня. «Шахтар» – «Бешикташ» (Туреччина)

Збір триватиме до 12 числа, після чого «гірники» повернуться до Києва і продовжать підготовку до нового сезону в Україні.

Вже 21 липня «Шахтар» зустрінеться з «Динамо» в Суперкубку, а 25 липня стартує в Прем'єр-лізі виїзним поєдинком з «Десною».