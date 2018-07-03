"Ювентус" зробив офіційну пропозицію Роналду за контрактом - ЗМІ
Італійський "Ювентус" з Турину зробив офіційну пропозицію зірковому гравцеві збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду.
Гравцеві пропонується контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн. євро за сезон, тобто, на загальну суму 120 млн. євро, повідомляє іспанська Marca.
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Цікаво, що про якісь переговори між представниками двох клубів не повідомляється. Відомо, що в контракті Роналду прописана "клаусула" (відступні) у сумі 1 мільярд євро, але, зрозуміло, такі гроші платити ніхто не буде.
Мабуть, в цьому питанні все буде залежати від рішення самого гравця. Якщо Роналду погодиться на пропозицію "Ювентуса", то тоді боси "Реала" вимушені будуть сісти за стіл переговорів з представниками італійського клубу.
Як повідомляв УНІАН, Роналду вперше згадав про відхід з "Реала" відразу після фіналу Ліги чемпіонів-2018 в Києві, на полі НСК "Олімпійський". Тоді ж це не сподобалося його партнерам по команді. Капітан Серхіо Рамос вимовив зоряному гравцеві за його поведінку в роздягальні НСК "Олімпійський".