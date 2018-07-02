Збірна Бельгії на останній хвилині вирвала путівку в 1/4 фіналу ЧС-2018 у Японії

Матч завершився з рахунком 3:2.

На чемпіонаті світу з футболу завершився матч 1/8 фіналу, в якому збірна Бельгії здобула неймовірно драматичну перемогу над Японією з рахунком 3:2.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У першому таймі обидві команди зберегли свої ворота в недоторканності - 0:0. У другій половині гри події розвивалися непередбачувано. На 48-й хвилині Харагуті, а на 52-й Інуі розтрощили оборону бельгійської збірної. 2:0 - японці були близькі до однієї з головних сенсацій на турнірі.

Однак на 69-й хвилині Вертонген скоротив відставання, а на 74-й Феллайні, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок!

В останню чверть години суперники не переставали атакувати. Ряд моментів упустила японська команда, однак бельгійці атакували не менш гостро. На останній, 4-й доданій хвилині черговий контрвипад збірної Бельгії завершився голом. Насер Шадлі приніс бельгійській команді перемогу - 3:2 - і вихід у чвертьфінал.

В 1/4 фіналу збірна Бельгії зіграє з Бразилією.