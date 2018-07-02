Верняєв і Бідняков взяли участь у промо нової форми "Шахтаря"

На технічну підготовку знімальній групі знадобилося близько двох тижнів.

У Києві пройшли зйомки промоційного відео, яке представить уболівальникам нову виїзну форму «гірників».

Вирішили обіграти все в дусі золотого сезону і стала знаменитою прес-конференції Фонсеки, де футболісти обливалися шампанським і святкували успіх, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

– Основну ідею промо запропонував футбольний клуб «Шахтар». Ми хотіли інтегрувати в нього тему чемпіонства, – розповідає режисер Мар'ян Бушан. – Вирішили обіграти все в дусі золотого сезону і стала знаменитою прес-конференції Фонсеки, де футболісти обливалися шампанським і святкували успіх. Саме це стане лейтмотивом ролика і саме ці акценти будуть присутні в кожному кадрі.

Участь у зйомках взяла альпіністка Тетяна Яловчак, яка підкорила сім головних вершин світу, в тому числі Еверест, а також олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і знаменитий телеведучий Андрій Бідняків. Всі вони давні уболівальники «Шахтаря». Їх позитив і енергія зробили непростий багатогодинний процес зйомки яскравим і цікавим.

– Нова форма – це завжди інтрига і очікування, це заворожує. Думаю, вболівальники будуть приємно здивовані, – вважає Тетяна Яловчак. – У мене вже є іменна футболка клубу, а тепер буде і новий комплект. Це дає відчуття причетності до команди. Всі, хто носить форму улюбленого клубу, можуть назвати себе гравцями «Шахтаря».

У свою чергу, Олег Верняєв зазначає: "Не кожен день випадає можливість знятися в промо улюбленої команди, тому я охоче погодився. Процес зйомок був довгим, важким, але я сподіваюся, уболівальникам ролик сподобається, як і сама форма. Можу сказати, що це абсолютно новий і дуже оригінальний дизайн, якого у «гірників» не було".

А Андрій Бідняков додав: "Мені подобається, що «Шахтар» робить такі іміджеві класні і цікаві презентації. Це практика кращих європейських клубів, в числі яких, без сумніву, і «гірники». Про нову форму можу сказати, що вона незвичайна, але подробиць розкривати не буду – нехай буде інтрига для вболівальників. Дочекайтеся!"

Першими нову форму приміряли, як і годиться, футболісти «Шахтаря» – голкіпер Андрій П'ятов і півзахисник Тарас Степаненко.

– Дуже незвичайна і весела вийшла зйомка, тим більше в такій класній та дружній компанії! Подібної презентації нової форми в моїй кар'єрі ще не було, – ділиться емоціями Андрій П'ятов. – Добре, що клуб так небанально підходить до простих, здавалося б, речей. Це цікавий досвід, який використовують у Європі. Сама екіпірування дуже специфічна. Думаю, всі будуть здивовані і скоро зможуть самі її оцінити.

А Тарас Степаненко додав: "Чим креативніше клуб підходить до подання форми або гравців, тим більший інтерес викликає у глядачів та вболівальників. Можу сказати, що ролик буде веселим і смішним, тому що і на знімальному майданчику панувала саме така атмосфера, – розповідає Тарас Степаненко. – Що стосується самої екіпіровки, то вона виконана в дещо незвичній для нас забарвленням: раніше завжди була чорно-помаранчева домашня і біла гостьова, а тут абсолютно новий колір з особливим змістом. При цьому форма залишилася високотехнологічної та інноваційної, як і завжди у Nike. Важливо, щоб для футболістів вона була легкою і зручною, а для глядачів візуально привабливою. Упевнений, що в ній ми продовжимо показувати красиву гру і радувати вболівальників перемогами".

Презентація промоційного відео нової форми ФК «Шахтар» відбудеться напередодні першого виїзного матчу команди в кінці липня.

Нагадаємо, 28 липня «гірники» проведуть свій стартовий домашній поєдинок чемпіонату з «Арсеналом-Києвом». Абонементи на сезон вже у продажу. Серед тих вболівальників, які придбають абонемент до 8 липня включно, відбудеться розіграш двох комплектів виїзної форми. Імена переможців будуть оголошені в понеділок, 9 липня. Після презентації щасливчики першими отримають ігрову форму «Шахтаря» в подарунок.