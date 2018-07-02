Неймар вивів збірну Бразилії в чвертьфінал ЧС-2018
18:52, 02 липня 2018Футбол
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На рахунку бразильської "десятки" вирішальний гол і гольова передача.
REUTERS
На чемпионаті світу з футболу відбувся ще один поєдинок 1/8 фіналу, в якому збірна Бразилії обіграла команду Мексики.
Матч завершився з мінімальним рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
Незважаючи на те, що дебют зустрічі був за мексиканцями, після 25-ї хвилини бразильці заволоділи ініціативою. Проте до перерви голів забито не було.
Незабаром після початку другого тайму, на 51-й хвилині, Неймар відкрив рахунок після передачі екс-гравця "Шахтаря" Вілліана. А на 88-й хвилині сам Неймар стрімко промчав по флангу і видав ідеальний пас на Фірміно, який закотив м'яч у порожні ворота.
Таким чином, збірна Бразилії вийшла у чвертьфінал, де зустрінеться з переможцем пари Бельгія - Японія.
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