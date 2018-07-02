Неймар вивів збірну Бразилії в чвертьфінал ЧС-2018

На рахунку бразильської "десятки" вирішальний гол і гольова передача.

На чемпионаті світу з футболу відбувся ще один поєдинок 1/8 фіналу, в якому збірна Бразилії обіграла команду Мексики.

Матч завершився з мінімальним рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Незважаючи на те, що дебют зустрічі був за мексиканцями, після 25-ї хвилини бразильці заволоділи ініціативою. Проте до перерви голів забито не було.

Незабаром після початку другого тайму, на 51-й хвилині, Неймар відкрив рахунок після передачі екс-гравця "Шахтаря" Вілліана. А на 88-й хвилині сам Неймар стрімко промчав по флангу і видав ідеальний пас на Фірміно, який закотив м'яч у порожні ворота.

Таким чином, збірна Бразилії вийшла у чвертьфінал, де зустрінеться з переможцем пари Бельгія - Японія.