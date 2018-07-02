Чемпіонат світу з футболу-2018: розклад матчів на 3 липня

У вівторок відбудуться два заключних матчі 1/8 фіналу.

У вівторок, 3 липня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії відбудуться два заключних матчі стадії 1/8 фіналу.

Розклад ігор 3 липня:

Швеція - Швейцарія, 17:00 (Санкт-Петербург) - 1/8 фіналу

Колумбія - Англія, 21:00 (Москва, стадіон "Откритіє Арена") - 1/8 фіналу

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

У матчі двох європейських команд важко відразу визначити фаворита. Зустрічаються переможець групи F - збірна Швеції - і друга команда групи Е - збірна Швейцарії. На думку букмекерів, більше шансів на перемогу все ж у швейцарців. Коефіцієнт на їх перемогу у основний час - 2,68, коефіцієнт на успіх "Тре Крунур" - 3,06. Нічия і переведення гри в овертайм оцінюється показником 2,91.

Ситуація з поєдинком Колумбія - Англія більш зрозуміла. Фаворитом на котируваннях є родоначальники футболу - коефіцієнт на перемогу Англії становить 2,11. У колумбійців менше шансів на успіх в основний час - коефіцієнт 4,00. Нічия має показник 3,16.

Головний інтерес

У матчі Швеція - Швейцарія аналітики очікують побачити типову дуель європейських команд - організований футбол, де основна увага буде приділена надійності оборони. Велику кількість гольових моментів у цій грі чекати не варто, все може вирішити один - два епізоди.

Набагато більш яскравим матчем може стати вечірнє протистояння Колумбії та Англії. У складі південноамериканців - велика кількість зоряних гравців атакуючої лінії та півзахисту. В той же час і збірна Англії на цьому турнірі довела, що є фаворитом не тільки на папері. У чудовій формі капітан англійців Харрі Кейн. Британська команда - одна з наймолодших в історії за середнім віком гравців - і ще здатна дивувати. Потенціал у цієї збірної є, залишається зуміти його реалізувати.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.