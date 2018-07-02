Кращий гравець англійської прем'єр-ліги Салах продовжив контракт з Ліверпулем

У минулому сезоні Салах став найкращим гравцем АПЛ, а також найкращим бомбардиром ліги, забивши 32 голи і побивши рекорд АПЛ.

Хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах підписав нову угоду з клубом.

У заяві на офіційному сайті мерсисайдців повідомляється, що це новий довгостроковий контракт.

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Журналіст The Times Пол Джойс володіє інформацією, що угода розрахована на 5 років і не передбачає клаусули (суми, за яку клуб зобов'язаний відпустити гравця без торгів).

У минулому сезоні Салах став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги, а також найкращим бомбардиром, забивши 32 голи і побивши рекорд АПЛ.

26-річний єгиптянин перейшов у «Ліверпуль» минулого літа з «Роми».

Як повідомляв УНІАН, збірна Єгипту провально виступила на чемпіонаті світу-2018, програвши всі три матчі групового турніру.