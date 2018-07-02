Екс-президент ФФУ Коньков: вболіваю, вболівав і буду вболівати за збірну Росії (відео)
12:32, 02 липня 2018Футбол
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Анатолій Коньков очолював ФФУ з вересня 2012-го по січень 2015-го.
Анатолій Коньков / dynamo.kiev.ua
Колишній президент ФФУ Анатолій Коньков заявив, що на чемпіонаті світу вболіває за збірну Росії, повідомляє #FootballHub.
Дружина екс-чиновника Анатолія Конькова, Марія, в instagram-сторіз виклала відео, на якому колишній президент Федерації футболу України прокоментував перемогу збірної Росії над Іспанією в 1/8 фіналу чемпіонату світу:
«Я вболіваю, вболівав і буду вболівати за збірну Росії. Я і всі мої друзі», – заявив Коньков.
Анатолій Коньков був президентом ФФУ з вересня 2012-го по січень 2015 року і був попередником на цій посаді Андрія Павелка.
Добрий ранок, патріоти😱— FootballHub (@FootballHub_Ua) July 2, 2018
Екс-президент ФФУ передає всім палкі вітання😑 pic.twitter.com/1SCqYnn6qI
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