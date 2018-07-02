Екс-президент ФФУ Коньков: вболіваю, вболівав і буду вболівати за збірну Росії (відео)

Анатолій Коньков очолював ФФУ з вересня 2012-го по січень 2015-го.

Колишній президент ФФУ Анатолій Коньков заявив, що на чемпіонаті світу вболіває за збірну Росії, повідомляє #FootballHub.

Дружина екс-чиновника Анатолія Конькова, Марія, в instagram-сторіз виклала відео, на якому колишній президент Федерації футболу України прокоментував перемогу збірної Росії над Іспанією в 1/8 фіналу чемпіонату світу:

«Я вболіваю, вболівав і буду вболівати за збірну Росії. Я і всі мої друзі», – заявив Коньков.

Анатолій Коньков був президентом ФФУ з вересня 2012-го по січень 2015 року і був попередником на цій посаді Андрія Павелка.