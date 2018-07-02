Екс-президент ФФУ Коньков: вболіваю, вболівав і буду вболівати за збірну Росії (відео)

12:32, 02 липня 2018
Футбол
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Анатолій Коньков / dynamo.kiev.ua

Дружина екс-чиновника Анатолія Конькова, Марія, в instagram-сторіз виклала відео, на якому колишній президент Федерації футболу України прокоментував перемогу збірної Росії над Іспанією в 1/8 фіналу чемпіонату світу:

«Я вболіваю, вболівав і буду вболівати за збірну Росії. Я і всі мої друзі», – заявив Коньков.

Анатолій Коньков був президентом ФФУ з вересня 2012-го по січень 2015 року і був попередником на цій посаді Андрія Павелка.

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Теги: #ФФУ#Анатолій Коньков#збірна Росії з футболу