Тренер, який провалився зі збірною Аргентини на ЧС-2018, піде у відставку

Хорхе Сампаолі залишить свій пост після поразки від французів в 1/8 фіналу.

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі більше не буде працювати з командою.

58-річний фахівець на зустрічі з головою Асоціації футболу Аргентини (AFA) Клаудіо Тапією обговорить умови своєї відставки, повідомляє TNT Sports.

Сторони прагнуть знайти взаємну угоду. Якщо Сампаолі сам не піде у відставку, то AFA спробує анулювати його контракт.

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Аргентинець відпрацював у збірній 1 рік і 1 місяць. Його контракт розрахований на 5 років. Він може бути розірваний після Кубка Америки-2019. Але якщо звільнення станеться до цього турніру, Сампаолі має отримати компенсацію в розмірі 20 мільйонів доларів.

Сампаолі вивів Аргентину на ЧС-2018, але в 1/8 фіналу команда поступилася Франції з рахунком 3:4.