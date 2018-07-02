Іньєста оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії

У складі збірної Іспанії Іньєста виграв чемпіонати Європи 2008 і 2012 років, а також став чемпіоном світу 2010 року.

Легендарний гравець збірної Іспанії Андрес Іньєста оголосив про завершення кар'єри у національній команді країни.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Goal.com.

"Іноді кінець виявляється не таким, як ми мріємо. Але сьогодні був мій останній матч в національній команді - цей чудовий етап моєї кар'єри закінчений. І, без сумніву, це найсумніший день у моїй кар'єрі. Для команди тепер важливо знайти новий шлях до успіху. Це не так вже просто, це складніше, ніж здається, але збірна впорається", - сказав Іньєста.

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У складі збірної Іспанії колишній півзахисник «Барселони» виграв чемпіонати Європи 2008 і 2012 років, а також став чемпіоном світу 2010 року. Із 126 матчів за збірну Іньєста програв лише 15, 15 зіграв внічию, і ще 96 матчів закінчилися перемогою збірної Іспанії. У складі збірної він забив 13 голів.

По закінченні минулого сезону Іньєста оголосив про відхід з «Барселони». Кар'єру він продовжить в японському клубі «Віссел Кобе». З «Барселоною» Іньєста виграв дев'ять титулів чемпіона Іспанії і чотири Ліги чемпіонів.