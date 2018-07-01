Збірна Росії виграла в 1/8 фіналу ЧС-2018 у Іспанії в серії пенальті

Матч завершився в серії пенальті з рахунком 1:1 (4:3).

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився матч 1/8 фіналу, в якому зустрічалися збірні Росії та Іспанії.

Матч завершився перемогою росіян в серії пенальті - 1:1 (4:3), повідомляє офіційний сайт змагань.

У чвертьфіналі збірна Росії зіграє з переможцем матчу Хорватія - Данія, який відбудеться сьогодні пізніше ввечері.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.