Збірна Росії виграла в 1/8 фіналу ЧС-2018 у Іспанії в серії пенальті

19:50, 01 липня 2018
Футбол
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Збірна Росії вийшла в чвертьфінал ЧС-2018 з футболу / Reuters

Матч завершився перемогою росіян в серії пенальті - 1:1 (4:3), повідомляє офіційний сайт змагань.

У чвертьфіналі збірна Росії зіграє з переможцем матчу Хорватія - Данія, який відбудеться сьогодні пізніше ввечері.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018#учасники ЧС-2018 з футболу