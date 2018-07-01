Чемпіонат світу з футболу-2018: розклад матчів на 2 липня

У понеділок відбудуться чергові два матчі 1/8 фіналу Мундіалю.

У понеділок на чемпіонаті світу з футболу відбудуться чергові два матчі першої стадії плей-офф - 1/8 фіналу турніру. В іграх зійдуться команди Бразилії та Мексики, а також Бельгії та Японії.

Переможці цих матчів утворюють третю пару 1/4 фіналу. Як і напередодні, в недільних протистояннях, тут в кажой парі є явний фаворит, але ігри плей-офф цінні, перш за все, своєю непередбачуваністю.

Розклад ігор на 2 липня:

Бразилія - Мексика, 17:00 (Самара) - 1/8 фіналу

Бельгія - Японія, 21:00 (Ростов-на-Дону) - 1/8 фіналу

Час початок матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів:

Збірна Бразилії є явним фаворитом у грі проти Мексики. Пентакампіони поступово входять в турнір, не демонструючи поки своєї віртуозної техніки і божевільної гольової реалізації, обмежуючись скромними, можна сказати, навіть натужними перемогами, а іноді і безбарвними нічиїми. І все-таки, результат - головне у футболі - у бразильців є. А в плей-офф має прийти і яскрава іскрометна гра. Можливо, вже в першому матчі навиліт - 1/8 фіналу.

Козирем для збірної Мексики повинна стати, напроти, її божевільна вольова гра з фаворитами. А прикладом послужити гра першого туру групового етапу ЧС проти команди Німеччини. Тоді мексиканці здобули перемогу з рахунком 1:0. Щоправда, після двох стартових перемог була розгромна поразки від Швеції - 0:3. Але цей матч може лише послужити гарним уроком, з якого мексиканці отримають необхідні висновки перед грою з Бразилією.

На котируваннях букмекерських контор, шанси Бразилії на успіх оцінюються в 1.47 до 1, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 4.30 до 1, а на перемогу Мексики - 7.84 до 1.

В іншій парі дня збірна Бельгії вважається незаперечним фаворитом у грі з Японією. Бельгійці, протягом декількох років вважаються фаворитами великих турнірів і ніяк поки що не реалізували свій потенціал, на цей раз показують відмінний футбол і вважаються рівнею вже команд-фаворитів, на кшталт Бразилії, з якої, по ідеї, вони повинні зіграти у чвертьфіналі. Блискучий шлях, пройдений командою на груповому етапі (два розгрому аутсайдерів і мінімальна перемога над самою Англією) повинен продовжитися в грі з Японією.

У свою чергу, у азіатської команди практично немає козирів у грі з майбутнім суперником. Крім, власне, самого факту виходу в плей-офф і того, що перед матчем всі рівні. Японці завоювали "трудове" 2-е місце в групі, нічим не вразивши суперників або сторонніх спостерігачів - фахівців та вболівальників.

У цьому матчі ставки на перемогу бельгійців приймаються з коэффициенгом 1.39 до 1, на нічию - 4.61 до 1, а на перемогу Японії - 9.47 до 1.

Головний інтерес

Вибираючи між двома матчами з явним результатом все-таки більше схиляєшся до протистояння з участю Бразилії. По-перше, ця команда буде титулованнее ще нічого не досягли у своїй історії футболістів з Бельгії. По-друге, пара видається більш рівною і конкурентоспроможною на тлі гри Бельгія-Японія.

Одна перемога мексиканців на тлі збірної Німеччини чого варто... Хоча, до матчу плей-офф команда з Центральної Америки підійшла вже выхатой як лимон. Витративши сили на самому початку турніру - на вихід в плей-офф, мексиканці можуть не показати навіть свого максимуму в цій грі. А навіть з максимумо рівня збірної Мексики боротися з бразильцями дуже важко. Що вже говорити, якщо мексиканці підійдуть до гри не в найкращих кондиціях.

Зборня Бразилії є одним з головних фаворитів турніру в цілому і від неї чекають тільки одного - коли команда розкриється і стане грати по-справжньому бразильський футбол. Можливо це буде відбуватися вже починаючи з чвертьфіналу. А можливо, вже в грі з Мексикою, хід подій на полі змусить пентакампіонів грати у свій "повноцінний" футбол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також відбудуться два матчі плей-офф - 1/8 фіналу ЧС-2018.

Чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.