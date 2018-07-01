"Ювентус" став претендентом на покупку Роналду у "Реала" - ЗМІ
12:22, 01 липня 2018Футбол
331 0
Зірковий португалець готовий покинути мадридський клуб вже цього літа.
Кріштіану Роналду попрощається з мадридським "Реалом" / REUTERS
Кріштіану Роналду в літнє міжсезоння, швидше за все, залишить мадридський Реал через розбіжності з керівництвом "королівського клубу".
Італійський "Ювентус" зацікавлений у підписанні португальця, повідомляє Isport з посиланням на Tuttosport.
Потенційний переїзд Кріштіану Аппеніни став більш реальний після того, як Реал знизив суму відступних на форварда до 120 мільйонів євро.
Як повідомляє джерело, агент Роналду Жорже Мендеш з недавнього часу в хороших стосунках із керівництвом "старої синьйори", після того, як влаштував трансфер Жоау Канселу з іспанської "Валенсії".
Як повідомляв УНІАН, напередодні Роналду разом з Португалією поступився в 1/8 фіналу чемпіонату світу збірній Уругваю і покинув турнір.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter