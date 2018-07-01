"Ювентус" став претендентом на покупку Роналду у "Реала" - ЗМІ

12:22, 01 липня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду попрощається з мадридським "Реалом" / REUTERS

Італійський "Ювентус" зацікавлений у підписанні португальця, повідомляє Isport з посиланням на Tuttosport.

Потенційний переїзд Кріштіану Аппеніни став більш реальний після того, як Реал знизив суму відступних на форварда до 120 мільйонів євро.

Як повідомляє джерело, агент Роналду Жорже Мендеш з недавнього часу в хороших стосунках із керівництвом "старої синьйори", після того, як влаштував трансфер Жоау Канселу з іспанської "Валенсії".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Роналду разом з Португалією поступився в 1/8 фіналу чемпіонату світу збірній Уругваю і покинув турнір.

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Теги: #Ювентус#Кріштіану Роналду