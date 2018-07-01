"Ювентус" став претендентом на покупку Роналду у "Реала" - ЗМІ

Зірковий португалець готовий покинути мадридський клуб вже цього літа.

Кріштіану Роналду в літнє міжсезоння, швидше за все, залишить мадридський Реал через розбіжності з керівництвом "королівського клубу".

Італійський "Ювентус" зацікавлений у підписанні португальця, повідомляє Isport з посиланням на Tuttosport.

Потенційний переїзд Кріштіану Аппеніни став більш реальний після того, як Реал знизив суму відступних на форварда до 120 мільйонів євро.

Як повідомляє джерело, агент Роналду Жорже Мендеш з недавнього часу в хороших стосунках із керівництвом "старої синьйори", після того, як влаштував трансфер Жоау Канселу з іспанської "Валенсії".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Роналду разом з Португалією поступився в 1/8 фіналу чемпіонату світу збірній Уругваю і покинув турнір.