Кавані і Уругвай вибили Португалію і Роналду з ЧС-2018

Гра 1/8 фіналу завершилася з рахунком 2:1.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився другий матч 1/8 фіналу, в якому зустрічалися збірні Уругваю та Португалії.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Уругвайці почали матч активно і вже на 7-й хвилині Едінсон Кавані чудовим ударом головою замкнув подачу з флангу Суареса - 1:0.

Основні ж події гри відбулися у другому таймі. Його почала активніше вже європейська команда. Чинний чемпіон континенту отримав право на кутовий і після подачі з кута поля на 55-й хвилині Пепе також чудовим ударом головою зрівняв рахунок - 1:1.

А вирішальний момент гри відбувся на 62-й хвилині, коли швидкісну атаку уругвайців чудовим ударом з лінії штрафного в обведення, в дальній кут, завершив Кавані, на рахунку якого дубль в цьому матчі - 2:1.

Раніше сьогодні збірна Франції обіграла команду Ліонеля Мессі - Аргентину з рахунком 4:3, і тепер стане суперником Уругваю в чвертьфіналі ЧС.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.