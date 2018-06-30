Збірна Франції обіграла Аргентину з Мессі в першому матчі плей-офф ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 4:3.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився перший матч плей-офф - 1/8 фіналу - в якому збірна Франції обіграла команду Аргентини.

Гра завершилася з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Події стрімко почали розвиватися вже на самому початку матчу, коли на 13-й хвилині був призначений пенальті у ворота збірної Аргентини. Мбаппе увірвався на великій швидкості в штрафну площу суперника і змусив порушити на собі правила. У свою чергу, Антуан Грізманн чітко реалізував 11-метровий. Проте піти на перерву лідером збірній Франції не судилося. На 41-й хвилині гри чудовий удар з дальньої дистанції в самий верхній кут воріт вдався Анхелю ді Марії.

Основні події в грі трапилися після перерви. Вже на 48-й хвилині удар-простріл у бік воріт суперника Ліонеля Мессі замкнув Габріель Меркадо, який вивів південноамериканську команду вперед у рахунку - 1:2. Але, вже за 9 хвилин, на 57-й, Бенджамін Павард своїм точним ударом зміг зрівняти рахунок - 2:2.

А далі настав час головного героя матчу - Кілліана Мбапе. До заробленого на самому початку гри пенальті він додав дубль в середині второгог тайму. На 64-й хвилині він вивів французів вперед, а за 4 хвилини, на 68-й, закріпив перевагу - 4:2. Це були два вирішальних епізоди матчу.

У час, що залишився аргентинці намагалися забити гол, ряд моментів мав лідер команди Ліонель Мессі, але гол вже у доданий арбітром час, на 90+3 хвилині, забив Серхіо Агуерро. Втім, збірну Аргентини це не врятувало - 3:4.

Суперник збірної Франції по 1/4 фіналу визначиться у сьогоднішньому вечірньому матчі Уругвай - Португалія, який розпочнеться о 21.00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.