"Шахтар" зіграв внічию у заключному матчі на зборі в Німеччині
17:56, 30 червня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:0.
"Шахтар" і ЦСКА голів один одному не забили / shakhtar.com
Донецький "Шахтар" провів заключний матч на навчально-тренувальному міжсезонному зборі в Німеччині, в якому протистояв болгарському ЦСКА з Софії.
Матч завершився з рахунком 0:0, повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.
Раніше в це міжсезоння "гірники" провели товариську гру з датським "Брондбю", яку виграли з рахунком 3:2.
У липні гірники також проведуть товариські матчі проти команд "Аустрія" (Відень, Австрія), "Вітесс" (Нідерланди) і "Бешикташ" (Стамбул, Туреччина).
21 липня вони проведуть матч-відкриття сезону 2018/19 в Україні гру за Суперкубок проти київського "Динамо", а потім стартує чемпіонат України нового сезону.
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