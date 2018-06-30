"Шахтар" зіграв внічию у заключному матчі на зборі в Німеччині

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Донецький "Шахтар" провів заключний матч на навчально-тренувальному міжсезонному зборі в Німеччині, в якому протистояв болгарському ЦСКА з Софії.

Матч завершився з рахунком 0:0, повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.

Раніше в це міжсезоння "гірники" провели товариську гру з датським "Брондбю", яку виграли з рахунком 3:2.

У липні гірники також проведуть товариські матчі проти команд "Аустрія" (Відень, Австрія), "Вітесс" (Нідерланди) і "Бешикташ" (Стамбул, Туреччина).

21 липня вони проведуть матч-відкриття сезону 2018/19 в Україні гру за Суперкубок проти київського "Динамо", а потім стартує чемпіонат України нового сезону.