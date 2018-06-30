Чемпіонат світу з футболу-2018: розклад матчів на 1 липня

У неділю відбудуться чергові два матчі першої стадії плей-офф - 1/8 фіналу.

У неділю на чемпіонаті світу-2018 з футболу відбудуться два матчі першої стадії плей-офф - 1/8 фіналу. В іграх зійдуться команди Іспанії і Росії, а також Хорватії та Данії.

Дві переможені команди завершать виступ на турнірі, в той час як переможці пар вийдуть в 1/4 фіналу, вісімку найкращих команд світу.

Розклад ігор на 1 липня:

Росія - Іспанія, 17:00 (Москва, Лужники) - 1/8 фіналу

Хорватія - Данія, 21:00 (Нижній Новгород) - 1/8 фіналу

Час початок матчів вказано київське.

Прогнози букмекерів

За даними букмекерських контор в кожному з цих матчів є явні фаворити, що і не дивно. Збірна Іспанії є однією з Топ-команд світу, а Росії, в ролі господарів ЧС, відверто пощастило з жеребом на груповій стадії, який відбувся ще в грудні минулого року в Москві. Плюс, позначився явний фактор "домашнього суддівства". Якщо в грі з командою Саудівської Аравії росіяни просто розгромили суперника (5:0) у матчі проти збірної Єгипту (3:1) арбітр прийняв низку неоднозначних рішень, після чого Федерація футболу Єгипту подала офіційну скаргу на дії рефері у ФІФА.

Тим не менш, в завтрашньому матчі росіяни опиняться в ролі безнадійного аутсайдера, як це вже було у грі з Уругваєм у 3-му турі групового етапу (0:3).

На котирування букмекерів, перемога Іспанії оцінюється в 1.60 до 1, нічия - 3.85 до 1, а перемога Росії - лише в 6.40 до 1.

Така ж ситуація і в парі Хорватія - Данія. Збірна Хорватії показала на груповому етапі яскраву. гру, зайняла 1-е місце в "групі смерті" з командами Аргентини, Ісландії та Нігерії, розгромивши, до того ж, аргентинців з рахунком 3:0.

У свою чергу, данці, заробили "трудове" 2-е місце в Групі, випередивши Перу і Австралію, поступившись тільки Франції 1-е місце, але не поступившись їй в очній грі - 0:0. Але, в грі з яскравою і харизматичною командою Хорватії данцям мало що світить.

На котирування букмекерів перемога Хорватії оцінюється в 1.86 до 1, нічия - 3.25 до 1, а перемога Данії - 5.07 до 1.

Головний інтерес

Незважаючи на явну різницю команд у класі, що позначилося на котируваннях букмекерських контор, інтерес все-таки представляє гра з участю господарів турніру. Так, у стані збірної Іспанії, відзначили сильні сторони команди-суперниці, які були продемонстровані в перших іграх турніру. Хоча і обмовилися, що перемога збірної РФ буде істотним ударом по иммиджу іспанського футболу в цілому. Плюс, як відзначають в стані іспанців, на боці збірної Росії буде грати переповнений стадіон. На відміну від південноамериканців, європейські вболівальники не так палко підтримують свою команду у виїздних матчах, а саме іспанські фанати відрізняються тим, що вкрай неохоче поддердживают свою національну збірну у виїзних іграх. Якщо присутність в Росії аргентинців, перуанців або мексиканців обчислюється десятками тисяч, то присутність фанатів збірної Іспанії може обмежуватися і цифрою в 5 тисяч. У будь-якому випадку, перевага росіян на трибунах буде багаторазовим.

Тим не менш, досвід гри на чужих стадіонах і різниця у класі гравців збірних Іспанії і Росії колосальні. А значить, ймовірність перемоги збірної РФ можна прирівняти до чуда.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також відбудуться два матчі плей-офф - 1/8 фіналу ЧС-2018.

Чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.