ФІФА позбавила Марадону гонорарів за непристойні жести

Якщо подібна поведінка повториться, то аргентинець ризикує більше не потрапити на матчі ЧС-2018.

ФІФА перестане платити гонорари Марадоні після його витівки на матчі групового етапу ЧС-2018 між Аргентиною і Нігерією.

За програмою легенд ФІФА кожен представник своєї збірної на трибуні отримував грошові компенсації за відвідування матчів, повідомляє Isport з посиланням на Diario Соггео.

Однак, після непотрібної поведінки Марадони на матчі Аргентини проти Нігерії, ініціатори програми вирішили покарати аргентинця і позбавити його грошових виплат.

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Більш того, якщо подібна поведінка повториться, то Марадону більше не пустять на матчі ЧС-2018.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу легендарний аргентинський футболіст, чемпіон світу 1986 року, показував непристойні жести у вигляді середнього пальця з трибун, після того як збірна Аргентини забила переможний гол і забезпечила собі місце в плей-офф.

Також, після матчу Аргентини з Нігерією Марадона не зміг самостійно покинути стадіон.

Матч 1/8 фіналу Аргентина - Франція відбудеться сьогодні, 30 червня, о 17.00 за київським часом і стане першою грою плей-офф ЧС-2018.