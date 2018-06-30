ФІФА оголосила ключові цифри статистики групового етапу ЧС-2018

У Міжнародній федерації футболу пораділи кількості голів на змаганні.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила ключові цифри статистики за підсумками групового етапу ЧС-2018.

Так, у Міжнародній федерації особливо відзначили кількість голів у матчах першої стадії турніру, повідомляється в прес-релізі ФІФА.

Ключові показники статистики групового етапу склали:

- Загальна відвідуваність: 2 178 894 (в середньому: 45 394)

- Забиті голи: 122 (в середньому: 2,54)

- Найрезультативніша команда: Бельгія - 9

- Найбільше пропустила: Панама - 11

- Автоголи: 9

- Кращий бомбардир: Харрі Кейн (Англія) - 5

- Найменше жовтих карток: 1 (Саудівська Аравія, Іспанія і Уругвай)

Груповий етап тривав з 14 по 28 червня були зіграні 48 матчів з 64. За його підсумками визначилися 16 з 32 команд - рівно половина - учасників плей-офф, які починая з 1/8 фіналу в іграх на вибування визначать найсильнішу команду планети, а також бронзового призера ЧС. Ігри плей-офф триватимуть з 30 червня до 15 липня.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.