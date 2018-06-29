Чемпіонат світу з футболу-2018: розклад матчів на 30 червня

У суботу стартують матчі плей-офф.

У суботу, 30 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії відбудуться перші матчі 1/8 фіналу.

Турнір перейшов у вирішальну стадію, і з цього моменту будуть проходити матчі на вибування.

Розклад ігор 30 червня:

Франція - Аргентина, 17:00 (Казань) - 1/8 фіналу

Уругвай - Португалія, 21:00 (Сочі) - 1/8 фіналу

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

У матчі двох грандів світового футболу - збірних Франції та Аргентини - не так просто відразу визначити фаворита, і все ж букмекери вважають, що більше шансів у підопічних Дідьє Дешама. Коефіцієнт на успіх Франції в основний час - 2,38, на перемогу Аргентини також в основний час - 3,45. Ймовірність того, що 90 хвилин завершаться внічию і буде призначений овертайм, оцінюється коефіцієнтом 3,02.

А ось перед поєдинком збірних Уругваю і Португалії ситуація на ставках ще більш заплутана. Жодна з команд не є фаворитом - коефіцієнти на перемогу практично рівні (в Уругваю - 2,83, у Португалії - 2,92). Вельми вірогідним підсумком основного часу матчу може бути нічия (2,90).

Головний інтерес

На користь французів говорить їх більш впевнений виступ у групі, де вже в перших двох матчах вони здобули дві перемоги і вирішили питання виходу до наступного кола. Аргентинці здобували путівку в 1/8-му потом і кров'ю, ціною нервових клітин і сивого волосся на головах своїх уболівальників.

Втім, можливо, емоційний сплеск у грі з Нігерією (коли вирішальний гол був забитий за кілька хвилин до фінального свистка) допоможе "альбіселесте" зібратися і показати результат в ситуації, коли в успіх команди не вірять навіть на її батьківщині. А у Мессі є ще один шанс (може бути, останній) виграти трофей де небудь окрім "Барселони"...