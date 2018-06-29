Динамо відправилося на збір в Австрію з 34-річним сенегальцем Папою Гуйє

Нападник Дмитро Хльобас не став продовжувати контракт зі столичним клубом.

Делегація київського «Динамо» вилетіла на перший передсезонний збір в Австрію. Тренерський штаб узяв на збір 28 футболістів.

Воротарі: Денис Бойко, Артур Рудько, Георгій Бущан, Володимир Маханьков.

Захисники: Артем Шабанов, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Папа Гуйє.

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Півзахисники: Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Морозюк, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Дерліс Гонсалес, Микола Шапаренко, Че Че, Владислав Калитвинцев, Олександр Андрієвський, Богдан Ледньов, Євген Смирний, Богдан Михайличенко, Ахмед Алібеков.

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин, Максим Дегтярьов.

Варто відзначити присутність у команді 34-річного сенегальського захисника Папи Гуйє, який знаходиться на перегляді.

Хорватський захисник Йосип Піваріч знаходиться на чемпіонаті світу разом зі збірною Хорватії і приєднається до «Динамо» вже після закінчення збору.

Крім того, нападник Дмитро Хльобас вирішив не продовжувати свій контракт зі столичною командою.

В Австрії «Динамо» зіграє п'ять контрольних матчів. Сьогодні став відомий суперник у поєдинку 8 липня, їм стане швейцарський "Люцерн".