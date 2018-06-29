Бразильський паб заманив клієнтів, наливаючи безкоштовне спиртне за кожне падіння Неймара

Над нападником іронізують на батьківщині.

Один з пабів в Ріо-де-Жанейро заманив відвідувачів незвичайною акцією.

Під час телетрансляції матчу чемпіонату світу-2018 між збірними Бразилії та Сербії відвідувачі бару отримували в подарунок безкоштовний шот кожен раз, коли нападник бразильців Неймар опинявся на газоні.

A free shot every time Neymar hits the deck 😂



There are going to be a few #BRA fans who will also need picking up off the floor!



Credit: @Ruptlypic.twitter.com/Wkjw994LwB — Goal (@goal) June 28, 2018

Як повідомляє Goal.com, акція викликала фурор серед відвідувачів закладу. Неймар, відомий не тільки своїми бомбардирськими талантами, але й умінням заробити пенальті, в цьому матчі не забив, однак запам'ятався падінням у п'ять обертів після підніжки гравця сербів Адема Льяіча. Після цього Неймар цілком може претендувати на отримання Оскара.

Як повідомляв УНІАН, в 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Бразилії зустрінеться з Мексикою.