Бразильський паб заманив клієнтів, наливаючи безкоштовне спиртне за кожне падіння Неймара

18:10, 29 червня 2018
Футбол
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Неймар / REUTERS

Під час телетрансляції матчу чемпіонату світу-2018 між збірними Бразилії та Сербії відвідувачі бару отримували в подарунок безкоштовний шот кожен раз, коли нападник бразильців Неймар опинявся на газоні.

Як повідомляє Goal.com, акція викликала фурор серед відвідувачів закладу. Неймар, відомий не тільки своїми бомбардирськими талантами, але й умінням заробити пенальті, в цьому матчі не забив, однак запам'ятався падінням у п'ять обертів після підніжки гравця сербів Адема Льяіча. Після цього Неймар цілком може претендувати на отримання Оскара.

Як повідомляв УНІАН, в 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Бразилії зустрінеться з Мексикою.

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Теги: #Бразилія#ЧМ-2018#Неймар