Використання відеоповторів змінило 60% рішень арбітрів на ЧС-2018

Нова система відеодопомоги арбітрам показала високу ефективність.

На груповому етапі чемпіонату світу з футболу-2018, що завершився вчора, система відеодопомоги арбітрам VAR була використана 26 разів.

Про це повідомляє Globo Esporte.

У 16 випадках з 26-ти головні арбітри самостійно приймали рішення подивитися відеоповтор на екрані, ще в 10 випадках їм підказував це зробити по електронному зв'язку помічник.

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З 26 випадків у 16 (61,5%) арбітри змінили своє початкове рішення завдяки перегляду відеоповтору.

Значна частина використання системи стосувалася епізодів з призначенням або непризначенням пенальті - 17 разів.

Частіше за всіх арбітрів до перегляду повторів вдавався парагвайський рефері Енріке Касерес (4 рази).

Нагадаємо, що на ЧС-2018 вперше використовується VAR – система відеоповторів, яка дозволяє суддям переглядати спірні епізоди гри.