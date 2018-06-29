Використання відеоповторів змінило 60% рішень арбітрів на ЧС-2018

15:45, 29 червня 2018
Футбол
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Використання VAR змінило рішення суддів більш ніж в 60% випадків на ЧС / REUTERS

Про це повідомляє Globo Esporte.

У 16 випадках з 26-ти головні арбітри самостійно приймали рішення подивитися відеоповтор на екрані, ще в 10 випадках їм підказував це зробити по електронному зв'язку помічник.

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З 26 випадків у 16 (61,5%) арбітри змінили своє початкове рішення завдяки перегляду відеоповтору.

Значна частина використання системи стосувалася епізодів з призначенням або непризначенням пенальті - 17 разів.

Частіше за всіх арбітрів до перегляду повторів вдавався парагвайський рефері Енріке Касерес (4 рази).

Нагадаємо, що на ЧС-2018 вперше використовується VAR – система відеоповторів, яка дозволяє суддям переглядати спірні епізоди гри.

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Теги: #ЧС-2018#VAR