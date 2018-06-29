У тренерський штаб Динамо увійшов іспанець

14:17, 29 червня 2018
Футбол
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Едуардо Докампо / АБФФ

Про це повідомляє #FootballHub.

Докампо вже працював з головним тренером киян Олександром Хацкевичем у збірній Білорусі.

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У минулому році Едуардо обіймав посаду методиста футбольної академії казанського «Рубіна».

Докампо стане вже третім іспанцем, якого залучають до роботи в тренерському штабі киян за останні роки. До нього в "Динамо" працював тандем Сергій Ребров – Рауль Ріанчо, а також Сергій Ребров – Вісенте Гомес. У молодіжній команді протягом двох років працював Унаї Мельгоса (2015/17 рр.).

Едуардо Докампо вже прибув у «Динамо» і навіть був присутній під час спарингу киян з «Колосом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні повноцінний контракт з "Динамо" підписав голкіпер Денис Бойко.

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Теги: #Динамо Київ