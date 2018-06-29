Динамо підписало 5-річний контракт з голкіпером Бойко

До цього права на гравця належали турецькому "Бешикташу".

Голкіпер Денис Бойко, який у минулому сезоні виступав за «біло-синіх» на правах оренди, уклав повноцінний контракт з ФК «Динамо».

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Отримавши статус вільного агента, Бойко підписав угоду з «Динамо» на 5 років.

У сезоні 2017/2018 Денис провів у складі «Динамо» 12 матчів у чемпіонаті УПЛ, 2 матчі в Кубку України і 4 матчі в Лізі Європи.

До цього права на гравця належали турецькому "Бешикташу".