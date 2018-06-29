Динамо підписало 5-річний контракт з голкіпером Бойко

13:07, 29 червня 2018
Футбол
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Денис Бойко / fcdynamo.kiev.ua

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Отримавши статус вільного агента, Бойко підписав угоду з «Динамо» на 5 років.

У сезоні 2017/2018 Денис провів у складі «Динамо» 12 матчів у чемпіонаті УПЛ, 2 матчі в Кубку України і 4 матчі в Лізі Європи.

До цього права на гравця належали турецькому "Бешикташу".

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Теги: #Динамо Київ#Денис Бойко