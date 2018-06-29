Динамо підписало 5-річний контракт з голкіпером Бойко
13:07, 29 червня 2018Футбол
348 0
До цього права на гравця належали турецькому "Бешикташу".
Денис Бойко / fcdynamo.kiev.ua
Голкіпер Денис Бойко, який у минулому сезоні виступав за «біло-синіх» на правах оренди, уклав повноцінний контракт з ФК «Динамо».
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Отримавши статус вільного агента, Бойко підписав угоду з «Динамо» на 5 років.
У сезоні 2017/2018 Денис провів у складі «Динамо» 12 матчів у чемпіонаті УПЛ, 2 матчі в Кубку України і 4 матчі в Лізі Європи.
До цього права на гравця належали турецькому "Бешикташу".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter