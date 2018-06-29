Шевченко відпочив на яхті в компанії екс-капітана Мілана Мальдіні (фото)

12:49, 29 червня 2018
Футбол
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відпочив на яхті в компанії зі старими знайомими - екс-капітаном "Мілана" Паоло Мальдіні, а також колишнім гравцем міланської команди Ібрагімом Ба.

Компанія відпочила на Ібіці, передає італійський ресурс calciomercato.com. Варто відзначити, що 26 червня легендарний капітан "Мілана" Мальдіні відзначив своє 50-річчя.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня Шевченко розповів про зміни в тренерському штабі збірної України. Команду залишив помічник головного тренера Рауль Ріанчо, який перейшов у московський "Спартак".

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Теги: #Андрій Шевченко#Паоло Мальдіні