Шевченко відпочив на яхті в компанії екс-капітана Мілана Мальдіні (фото)
12:49, 29 червня 2018Футбол
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26 червня Паоло Мальдіні відзначив 50-річчя.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відпочив на яхті в компанії зі старими знайомими - екс-капітаном "Мілана" Паоло Мальдіні, а також колишнім гравцем міланської команди Ібрагімом Ба.
Компанія відпочила на Ібіці, передає італійський ресурс calciomercato.com. Варто відзначити, що 26 червня легендарний капітан "Мілана" Мальдіні відзначив своє 50-річчя.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня Шевченко розповів про зміни в тренерському штабі збірної України. Команду залишив помічник головного тренера Рауль Ріанчо, який перейшов у московський "Спартак".
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