Шевченко відпочив на яхті в компанії екс-капітана Мілана Мальдіні (фото)

26 червня Паоло Мальдіні відзначив 50-річчя.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відпочив на яхті в компанії зі старими знайомими - екс-капітаном "Мілана" Паоло Мальдіні, а також колишнім гравцем міланської команди Ібрагімом Ба.

Компанія відпочила на Ібіці, передає італійський ресурс calciomercato.com. Варто відзначити, що 26 червня легендарний капітан "Мілана" Мальдіні відзначив своє 50-річчя.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Шевченко розповів про зміни в тренерському штабі збірної України. Команду залишив помічник головного тренера Рауль Ріанчо, який перейшов у московський "Спартак".