ФІФА платить Марадоні гроші за кожен відвіданий матч чемпіонату світу

Присутність легендарного аргентинця на грі мундіалю обходиться ФІФА в 11 тисяч євро.

Колишній нападник «Наполі» і збірної Аргентини Дієго Марадона отримує гроші за кожне відвідування матчу чемпіонату світу.

Про це повідомляє Daily Mail.

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ФІФА платить Марадоні близько 11 тисяч євро за присутність на грі мундіалю. Ця підтримка йде за рахунок програми легенд ФІФА, якою керує президент організації Джанні Інфантіно. Ідея цієї програми полягає в тому, щоб на кожному матчі чемпіонату світу в якості послів були присутні хоча б по одному екс-футболістові гравців збірних.

На ЧС-2018 Марадона відвідав всі три гри збірної Аргентини на груповому етапі - з Ісландією (1:1), Хорватією (0:3) і Нігерією (2:1). В 1/8 фіналу турніру Аргентина зустрінеться з Францією, гра відбудеться 30 червня.