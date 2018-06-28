Визначені всі пари плей офф ЧС-2018

23:05, 28 червня 2018
Футбол
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На ЧС-2018 визначилися пари першого етапу плей-офф / Коммерсант

Пари учасників наводить офіційний сайт змагань.

Повний список пар виглядає так:

30 червня:

Франція - Аргентина

Поругалія - Уругвай

1 липня:

Іспанія - Росія

Хорватія - Данія

2 липня:

Бразилія - Мексика

Бельгія - Японія

3 липня:

Швеція - Швейцарія

Колумбія - Англія

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Теги: #ЧС-2018 збірна України#учасники ЧС-2018 з футболу