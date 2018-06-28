Визначені всі пари плей офф ЧС-2018
23:05, 28 червня 2018Футбол
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В 1/8 фіналу відбудуться кілька супер-протистоянь.
На ЧС-2018 визначилися пари першого етапу плей-офф / Коммерсант
На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився груповий турнір, за підсумками якого визначилися всі пари 1/8 фіналу.
Пари учасників наводить офіційний сайт змагань.
Повний список пар виглядає так:
30 червня:
Франція - Аргентина
Поругалія - Уругвай
1 липня:
Іспанія - Росія
Хорватія - Данія
2 липня:
Бразилія - Мексика
Бельгія - Японія
3 липня:
Швеція - Швейцарія
Колумбія - Англія
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