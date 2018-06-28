Визначені всі пари плей офф ЧС-2018

В 1/8 фіналу відбудуться кілька супер-протистоянь.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився груповий турнір, за підсумками якого визначилися всі пари 1/8 фіналу. Пари учасників наводить офіційний сайт змагань. Повний список пар виглядає так: 30 червня: Франція - Аргентина Поругалія - Уругвай 1 липня: Іспанія - Росія Хорватія - Данія 2 липня: Бразилія - Мексика Бельгія - Японія 3 липня: Швеція - Швейцарія Колумбія - Англія

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