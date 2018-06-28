Збірна Бельгії обіграла Англію в матчі за перше місце Групи G ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:0.

На чемпіонаті світу з футболу завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Бельгії обіграла команду Англії.

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальний момент гри стався на 51-й хвилині. А влучний удар завдав Аднан Янузай.

У паралельному матчі збірна Тунісу обіграла команду Панами з рахунком 2:1.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці на рахунку команди Бельгії 9 очок, Англії - 6 очок, Тунісу - 3, Панами - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.