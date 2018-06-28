Збірна Бельгії обіграла Англію в матчі за перше місце Групи G ЧС-2018
22:56, 28 червня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 1:0.
Збірна Бельгії обіграла команду Англії в матчі ЧС-2018 / Reuters
На чемпіонаті світу з футболу завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Бельгії обіграла команду Англії.
Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Вирішальний момент гри стався на 51-й хвилині. А влучний удар завдав Аднан Янузай.
У паралельному матчі збірна Тунісу обіграла команду Панами з рахунком 2:1.
Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці на рахунку команди Бельгії 9 очок, Англії - 6 очок, Тунісу - 3, Панами - 0.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.
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