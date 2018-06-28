Збірна Польщі здолала Японію у своєму останньому матчі на ЧС-2018, японці - в 1/8 фіналу

19:04, 28 червня 2018
Футбол
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Польща обіграла Японію у своєму останньому матчі ЧС-2018 / Reuters

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Єдиний гольовий момент у цій грі стався на 59-й хвилині. Ян Беднарек став автором переможного голу своєї команди.

Тим не менш, збірна Японії все-таки зуміла вирвати путівку в плей-офф - 1/8 фіналу - завдяки виграшу збірної Колумбії над командою Сенегалу.

У команди Колумбії 6 очок, Японії та Сенегалу - по 4, Польщі - 3. Команда Японії обігнала Сенегал в таблиці за додатковими показниками.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018#учасники ЧС-2018 з футболу