Збірна Колумбії обіграла Сенегал і вийшла в 1/8 фіналу, африканці - вибули з ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:0.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився матч 3-го туру групового етапу в квартеті Н, де збірна Колумбії зустрічалася з командою Сенегалу.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь колумбійців, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив у запеклій і напруженій боротьбі з численними обопільними моментами. Так, збірна Сенегалу не реалізувала, принаймні, п'ять своїх гольових моментів, в той час як колумбійці все-таки зуміли забити гол.

На 74-й хвилині навіс з кутового замкнув точним ударом гравець іспанської "Барселони" Йеррі Міна.

Таким чином, збірна Колумбії набрала 6 очок у підсумковій турнірній таблиці Групи Н і зуміла з 1-го місця вийти в 1/8 фіналу турніру.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.